Nintendo Switch: Suika Game batte Super Mario Wonder nella classifica dei download di dicembre

Tramite la sezione notizie di Nitendo Switch è stata svelata la classifica dei giochi più scaricati dai possessori della console in Europa durante il mese di dicembre 2023. Al primo posto troviamo il fenomeno del momento, Suika Game , che ha conquistato la vetta battendo due pesi massimi del calibro di Super Mario Bros. Wonder e Mario Kart 8 Deluxe.

Suika Game, la rivelazione del 2023 di Nintendo Switch

Non solo è il gioco più scaricato del 2023 su Nintendo Switch in Giappone, ma a quanto pare Suika Game ha stregato anche il pubblico europeo. Del resto il simpatico e colorato puzzle game a base di frutta si tratta di un passatempo che offre sfide divertenti e stimolanti, il tutto tra l'altro alla modica cifra di 2,99 euro, praticamente alla portata di qualsiasi giocatore.

Il resto della top 15 invece è dominata dalle grandi esclusive prodotte dai team Nintendo, come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Nintendo Switch Sports, e giochi di terze parti sempreverdi come Hogwarts Legacy, Minecraft e Stardew Valley.