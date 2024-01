Zenimax / Bethesda potrebbe lanciare un nuovo gioco nel corso del 2024

TBA è l'acronimo di "To be announced", ossia "da annunciare", per chi non lo sapesse.

Nel corso del 2024 potrebbe essere in arrivo un nuovo gioco sviluppato da uno studio del gruppo Zenimax / Bethesda , attualmente di proprietà di Microsoft. A suggerirlo è stato il Product Marketing Manager della divisione tedesca di ZeniMax, Marcel Hatam, che nella sua classifica dei giochi più attesi dell'anno, pubblicata su LinkedIn, ha aggiunto un "TBA game" in quarta posizione, subito sotto ai già annunciati Dragon Age Dreadwolf, Star Wars Outlaws e Assassin's Creed Codename Red.

Di cosa potrebbe trattarsi?

Il post di Hatam

Naturalmente Hatam non ha fornito alcun dettaglio per capire di quale gioco potrebbe trattarsi, ma non è improprio fare qualche ipotesi.

La prima che viene in mente è il nuovo MMO di Zenimax, in lavorazione già da un po', di cui non si sa niente se non che esiste. Altra ipotesi potrebbe essere il nuovo gioco di id Software. Considerando che DOOM Eternal è uscito nel 2020 e che lo studio ha almeno due team interni, il 2024 potrebbe essere l'anno giusto per sapere qualcosa dei suoi progetti attuali. Terza ipotesi è il nuovo gioco di Machine Games, studio che non lancia nulla da anni. Sappiamo che sono al lavoro sul gioco di Indiana Jones, ma si è più volte vociferato anche di altri progetti in corso.

Insomma, le ipotesi sono diverse. Tenderemmo a escludere un nuovo gioco di Bethesda stessa, considerando che ha appena pubblicato Starfield ed è impegnatissima con il supporto (nonostante abbia un secondo team al lavoro su qualcos'altro, si vocifera un nuovo Fallout). Escluderemmo dal mucchio anche Arkane, che ha appena pubblicato Redfall, e Tango Gameworks, che nel 2022 ha lanciato Ghostwire: Tokyo e nel 2023 Hi-Fi Rush.