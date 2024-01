Half-Life 2 RTX: nuovo trailer, ma nessuna data d'uscita

Nel corso della conferenza NVIDIA al CES 2024, è stato condiviso un nuovo trailer di Half-Life 2 RTX , versione rimasterizzata del gioco, pensata per sfruttare tutte le ultime tecnologie grafiche del produttore delle schede GeForce. Purtroppo non è stata condivisa alcuna data d'uscita .

Il trailer

Half-Life 2 RTX è stato annunciato alla Gamescom dello scorso anno. NVIDIA ci sta lavorando insieme ad alcuni esponenti della comunità. Supporterà ray tracing, Nvidia Reflex, RTX IO e DLSS 3. La remaster è stata realizzata usando RTX Remix, uno strumento per modder annunciato da NVIDIA nel 2022 e lanciato in beta lo scorso mese. Nel trailer possiamo vedere come appare il gioco dopo l'applicazione delle tecnologie grafiche di NVIDIA.

In realtà Half-Life 2 RTX è il terzo gioco realizzato con questa tecnologia, dopo Portal RTX e Portal: Prelude RTX.

Half-Life 2 di suo non crediamo che abbia bisogno di presentazioni, considerando che è uno degli FPS più influenti di sempre.