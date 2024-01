Apple pubblica il primo spot di Apple Vision Pro e le aspettative schizzano alle stelle

I preordini di Apple Vision Pro inizieranno il 19 gennaio e, secondo un analista, questo prodotto sarà un "must have" per i fan di Apple. Le previsioni dicono che il dispositivo andrà esaurito non appena saranno disponibili i preordini, o al limite entro il lancio ufficiale del 2 febbraio.

Il video che trovate qui nell'articolo, intitolato semplicemente 'Get Ready-Apple Vision Pro', mostra alcune caratteristiche del dispositivo indossato sulla testa, e lo fa in compagnia di volti noti che potrebbero risultare familiari agli appassionati di programmi televisivi e film.

Al suo interno troviamo Iron Man, Ant-Man, Snoopy, SpongeBob, Obi Wan Kenobi e Luke Skywalker e altri protagonisti intenti nel gesto, valido anche come promemoria simbolico, di indossare maschere, occhiali e altri accessori. Alla fine, è una donna a indossare l'headset, offrendoci uno sguardo sull' interfaccia utente e un'anteprima di ciò che gli utenti vedranno per la prima volta.

Il filmato d'annuncio presenta vari personaggi di film e TV, suggerendo per l'appunto che il dispositivo verrà utilizzato principalmente per il consumo di contenuti multimediali . Il video che invita a "prepararsi" per l'arrivo del visore ha già raccolto diverse centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube.

Appuntamento al 2 febbraio

Il visore arriverà a inizio mese prossimo solo per gli utenti americani

Il wearable per la realtà mista non sarà disponibile per l'acquisto come gli altri prodotti Apple; potrà essere prenotato solo tramite un sistema di appuntamenti.

I potenziali acquirenti che avranno prenotato l'articolo si recheranno poi nel negozio Apple più vicino per una prima prova.

Diversi dipendenti dei negozi riceveranno una formazione sull'Apple Vision Pro su come avvicinarsi ai clienti e convincerli, alla fine, nell'investire migliaia di dollari in un prodotto che potrebbe non diventare un elemento quotidiano come gli altri dispositivi dell'azienda.

Kuo sostiene anche che il destino, sia della seconda generazione che dei modelli meno costosi, come quello sviluppato parallelamente da Huawei, dipenderà dall'accoglienza riservata dal pubblico ad Apple Vision Pro e dall'eventuale espansione verso altri mercati.

Con un prezzo di 3500 dollari, è improbabile che Apple Vision Pro raggiunga un successo immediato, ma, quantomeno, il suo lancio potrebbe stabilire solide basi, aprendo la strada a futuri headset per la realtà mista più accessibili.