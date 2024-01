Youtuber costruisce una sua 'Nintendo PlayStation', risparmiando oltre 300.000 dollari

Quella della Nintendo PlayStation è una delle storie più affascinanti dell'industria videoludica, e lo youtuber James Channel l'ha voluta rivivere in prima persona costruendo una sorta di riproduzione del celebre prototipo che è stato recentemente acquistato per 360.000 dollari.

A dire il vero, la lavorazione appare decisamente artigianale e il risultato non è propriamente elegante, ma se non altro raggiunge il risultato prefissato: una console che mette insieme alcune caratteristiche del Super Nintendo e alcune di PlayStation, solo che non si tratta propriamente di una replica esatta.

Lo youtuber, in sostanza, ha preso un vecchio Super Nintendo, anche decisamente ingiallito, ne ha aperto lo chassis e l'ha usato per inserirvi all'interno le componenti hardware di una PlayStation, con tanto di bizzarro lettore ottico sporgente nello spazio dedicato allo slot per le cartucce.