Samsung sta pensando a un modello di Galaxy Buds con custodia dotata di schermo

Samsung ha presentato al CES 2024 un'innovativa proposta per i Galaxy Buds: una custodia dotata di uno schermo OLED touch.

Il salto tecnologico negli accessori wireless promette di offrire agli utenti maggiore praticità e delle funzionalità di controllo avanzate.

Samsung ha sviluppato diverse varianti di display OLED applicabili a una vasta gamma di prodotti.

Abbiamo già visto questa tecnologia integrata in elettrodomestici, con display in costante evoluzione che forniscono informazioni rilevanti ai proprietari.

Ora, l'azienda ha introdotto un'idea stimolante: integrare lo schermo OLED ridimensionandolo per adattarlo alla custodia dei Galaxy Buds.

Tuttavia, non è stata fornita alcuna indicazione sulla data di lancio per il grande pubblico.