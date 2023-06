Apple Vision Pro non potrà essere acquistato normalmente, ci vorrà un appuntamento

Sembra che Apple Vision Pro non sia destinato a poter essere acquistato normalmente, attraverso le metodologie classiche di acquisto in negozio o online, ma sarà richiesto una sorta di appuntamento per confermare l'acquisto e, verosimilmente, spiegare all'utente più nel dettaglio il funzionamento del dispositivo.

In effetti, non è la prima volta che Apple adotta un sistema del genere: anche al lancio del primo Apple Watch, almeno in Nord America, la compagnia aveva organizzato una soluzione di questo tipo. In base a quanto riferito, gli acquirenti dovranno dunque fissare un appuntamento presso gli store, con una presentazione specifica e una procedura d'acquisto guidata e in presenza.

A tale proposito, è prevista l'organizzazione di spazi dedicati all'interno dei negozi, per poter provare il Vision Pro in maniera più approfondita. Considerando l'unicità del prodotto in questione e il prezzo di 3.500 dollari, l'idea di Apple non è così astrusa: attraverso un sistema del genere incrementa probabilmente il valore percepito dell'oggetto e, inoltre, si effettua subito una sorta di training per spiegare come utilizzarlo al meglio, trattandosi di una tecnologia alquanto nuova per il pubblico di massa.

D'altra parte, anche accessori e componenti sono destinati a costare cifre notevoli, come abbiamo visto per le lenti da vista Zeiss. Potete trovare maggiori informazioni su Apple Vision Pro nel nostro speciale su dettagli, informazioni e altro.