Classifica USA, maggio 2023: Zelda: Tears of the Kingdom e Nintendo Switch primi

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Nintendo Switch hanno conquistato la prima posizione nella classifica USA a maggio 2023, spingendosi a vicenda e contribuendo a portare il totale della spesa videoludica a 4 miliardi di dollari: una crescita del 12% su base annuale.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Hogwarts Legacy Star Wars Jedi: Survivor Dead Island 2 Call of Duty: Modern Warfare 2 MLB: The Show 23 FIFA 23 Mario Kart 8 Deluxe Resident Evil 4 Far Cry 6

Non era difficile prevedere un esito simile, considerando che Zelda: Tears of the Kingdom è il gioco che ha venduto più velocemente nella storia di Nintendo e che il mercato americano si pone da sempre come un terreno fertile per le produzioni della casa giapponese.

A tal proposito, come scritto in apertura Nintendo Switch è risultata essere la console più venduta negli USA a maggio 2023, seguita da PS5 e da Xbox Series X|S, stando alle rilevazioni effettuate da Circana, la società conosciuta fino a poco tempo fa come NPD.

Lato software la spesa totale è stata pari il mese scorso a 3,6 miliardi di dollari, con un +9% rispetto a maggio 2022, mentre l'hardware è stato protagonista di un boost del 56% su base annua con 338 milioni di dollari in totale: da questo punto di vista è il miglior maggio dal 2008.