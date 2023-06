Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, trailer del gameplay per il nuovo racer Milestone

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged si mostra con un primo trailer del gameplay che illustra le novità introdotte in questo nuovo capitolo della serie Milestone, nonché i veicoli e gli scenari inediti su cui avremo modo di gareggiare.

Annunciato il mese scorso e in uscita a ottobre, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged introduce la possibilità per le vetture di spiccare salti e doppi salti, nonché di effettuare uno scatto laterale: manovre che si rivelano fondamentali per affrontare le insidie lungo i tracciati.

Nel gioco avremo modo di visitare cinque ambientazioni inedite: un'ambia sala giochi vintage, il cortile di una casa residenziale, un campo da minigolf in stile selvaggio west, un museo di storia naturale e una stazione di servizio con tanto di tavola calda. A ciò si aggiungerà la Track Room, uno scenario vuoto in cui collocare le proprie creazioni.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged potrà contare al lancio su ben 130 veicoli tratti dall'iconico universo Hot Wheels, con anche l'introduzione delle nuove classi ATV e Moto. Ogni categoria vanterà caratteristiche pecuiliari che avremo modo di sfruttare in pista, in combinazione con un inedito sistema di abilità sbloccabili.

"Oltre alla loro esperienza nei giochi racing, la capacità unica di Milestone di comprendere il brand Hot Wheels è stato l'ingrediente chiave per rendere Hot Wheels Unleashed un tale successo", ha dichiarato Mike DeLaet, Global Head of Digital Gaming di Mattel.

"Con Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, Milestone ha portato il gameplay, la personalizzazione, la grafica e molto altro ancora a un livello superiore, elevando l'autentica esperienza Hot Wheels che rimane il cuore meraviglioso di questa serie."

Avete letto il nostro provato di Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged?