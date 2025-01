Carmen Sandiego è il gioco educativo perfetto per i più piccoli? Lo abbiamo provato

La sua corsa però non è finita lì perché nei primi mesi del 2025 arriverà anche un nuovo videogioco, che chiuderà (per il momento, perlomeno) il cerchio della storia del personaggio. Chiamata molto semplicemente Carmen Sandiego, questa nuova avventura a tema educativo è finita nelle nostre mani in anticipo e abbiamo così potuto farci un'idea di quello che possiamo aspettarci.

Il nome Carmen Sandiego ha viaggiato per anni tra i videogiochi e l'animazione. Nato come serie di giochi per computer (il primo datato 1985), si è poi trasformato in un prodotto televisivo per i più piccoli, fino ad arrivare anche su Netflix con una serie reboot durata quattro stagioni.

La nuova Carmen Sandiego

Prima di tutto, un paio di coordinate: la Carmen Sandiego del videogioco è quella della serie Netflix. Non è il capo dell'organizzazione criminale V.I.L.E. (come nelle opere originali) ma ne è una ex-affiliata, che ora fa la ladra 'freelance' aiutando però l'agenzia governativa ACME a catturare i criminali senza onore.

In questo videogioco noi guideremo la giovane donna in giro per il mondo, per risolvere una serie di furti perpetrati dagli agenti della V.I.L.E. La struttura è semplice e ripetuta a ogni missione: Carmen parte da una grande città in giro per il mondo e ha tre aree da visitare per ottenere indizi sull'identità del ladro e sul luogo nel quale è scappato. Questa fase può avere una struttura solo testuale, con una semplice descrizione di una situazione e un paio di opzioni tra cui scegliere, oppure una piccola sequenza esplorativa in un ambiente 3D, in cui muoviamo la ladra in cerca di oggetti da raccogliere o persone con le quali parlare.

Queste sezioni richiedono non più di qualche minuto e includono sempre qualche tipo di minigioco molto semplice, adatto ai piccolissimi, come ad esempio premere a ritmo un tasto per lanciare il rampino oppure sintonizzarsi sulla giusta frequenza radio per captare un segnale.

In questa sezione sui tetti Carmen usa il rampino

Una volta esplorate tutte le aree, si deve passare alla città successiva scegliendo tra poche opzioni, sulla base degli indizi trovati. Di norma si tratta di suggerimenti del tipo "la bandiera di quella nazione ha un certo colore" oppure "si tratta di una nazione con un re" oppure "il criminale ha preparato degli yen/dollari/etc". Come detto, Carmen Sandiego è un gioco educativo, pensato per dare semplici sfide ai più piccoli nel mentre gli mette di fronte tante culture diverse e gli insegna qualche nozione di storia, geografia e cultura generale.

Gli indizi servono anche per capire chi è il criminale del momento, con dettagli come caratteristiche fisiche, hobby, cibi preferiti e via dicendo. Un menù dedicato permette di inserire gli indizi e ci restituisce i sospettati, fino a ottenerne solo uno (o si spera). In caso ci siano dei dubbi, è possibile anche confermare che una certa persona sia il vero colpevole, prima di richiede un mandato di arresto. Per farlo, però, è necessario "spendere" del tempo.

I sospetti possono essere arrestati se si richiede un mandato

Ogni missione di Carmen Sandiego è infatti una lotta contro il tempo, anche se certamente è una lotta molto semplice. Ogni volta che esploriamo un quartiere oppure andiamo alla città successiva consumiamo un po' di ore. In alcuni casi possiamo tentare la fortuna e investire un'ora extra per ottenere indizi in più col rischio però di non acquisire alcuna informazione: conviene in realtà sempre farlo, perlomeno in queste prime fasi, perché il videogioco è pensato per non metterci troppo in difficoltà e ci dona ben più tempo del necessario. Tecnicamente è possibile fallire le missioni, ma bisogna farlo quasi apposta.

A ogni sequenza di gioco e missione completata otteniamo punti esperienza, che ci fanno salire di livello. Quest'ultimo è necessario per sbloccare le missioni successive, che si dividono in principali e secondari, ovvero sfide più brevi, solo testuali e con uno stile rétro. In pratica, anche le secondarie sono obbligatorie per salire di livello e proseguire. Visto che ogni missione è rapida, è chiaramente un gioco perfetto per brevi sessioni per i più piccoli, che potrebbero stancarsi rapidamente.