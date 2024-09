Carmen Sandiego torna con un reboot per PC, console e mobile realizzato da Gameloft

Gameloft ha annunciato il reboot di Carmen Sandiego: il ritorno di un classico, in arrivo nel corso del 2025 su PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e mobile, in quest'ultimo caso in anticipo (primo trimestre) e gratis per gli abbonati a Netflix.

"In questo gioco non vi troverete a inseguire Carmen: sarete voi Carmen", ha spiegato Gameloft ai microfoni di IGN. "Passare dall'essere l'inseguitore a vestire i panni della protagonista offre un'interpretazione nuova del gameplay, consentendo ai giocatori di immergersi completamente nel suo mondo di spionaggio e avventure in giro per il mondo."

"L'altro personaggio che si vede all'inizio del trailer è 'Player' dalla serie Netflix, un riferimento alla figura live action della serie animata del 1994 'Where on Earth is Carmen Sandiego?' Player svolge in questo caso il ruolo di spalla di Carmen, il che significa che potrete vivere l'avventura dalla prospettiva di Carmen con Player che vi assisterà durante le missioni, nel risolvere gli enigmi e battere gli agenti VILE."