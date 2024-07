In secondo luogo, un comparto tecnico spettacolare e un gameplay arcade immediato e frenetico, entrambi figli della grande esperienza di Gameloft Barcelona, il team di sviluppo dietro gli ultimi episodi della serie Asphalt. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti e sembrano essere quelli giusti: in occasione del lancio su iOS e Android , ecco la nostra recensione di Disney Speedstorm.

In primo luogo, la presenza di un gran numero personaggi appartenenti alle più famose proprietà intellettuali Disney : dai classici come Mickey Mouse & Friends, Aladdin, Il Libro della Giungla, La Bella e la Bestia, La Sirenetta e Lilo & Stitch alle produzioni più recenti come Frozen, Inside Out, Monsters & Co., Toy Story, Wall-E e Ralph Spaccatutto.

Il genere dei kart racer possiede un enorme potenziale e i numeri lo confermano. Esiste tuttavia uno spazio in questa nicchia del mercato che vada oltre i giochi Nintendo? Diversi sviluppatori hanno provato a capirlo e pochi sono riusciti a ottenere risultati davvero importanti, ma Disney Speedstorm può contare su di un paio di elementi in grado di fare la differenza.

I paywall sono stati insomma gestiti in maniera differente: per accedere a determinati eventi bisogna sbloccare personaggi e/o livelli di potenziamento che però si ottengono solo racimolando una quantità sufficiente di "frammenti", e tale meccanismo è legato a un mix di casse gratuite, ricompense per gli achievement completati ma anche eventualmente microtransazioni, che è possibile evitare ripetendo gare già affrontate oppure spaziando fra i contenuti disponibili in quel momento.

In tale frangente il sistema di progressione è quello tipico di un free-to-play Gameloft anche se, a differenza di quanto vi abbiamo raccontato nella recensione di Asphalt Legends Unite , qui manca il tradizionale indicatore del carburante ed è dunque possibile giocare per tutto il tempo che si desidera , senza alcuna limitazione e senza tempi di attesa.

Allo stesso tempo, grazie agli aggiornamenti pubblicati finora, gli utenti iOS e Android hanno potuto trovare fin da subito una quantità davvero importante di contenuti , che vanno dalla presenza di personaggi tratti da ben diciotto franchise differenti a modalità che spaziano dalla gara veloce alla "carriera" stagionale, passando per numerosi tornei tematici, eventi speciali e sfide in multiplayer.

Il debutto ufficiale di Disney Speedstorm su mobile , avvenuto alcuni giorni fa, arriva al termine di un percorso che il titolo Gameloft ha intrapreso lo scorso anno, e che nei suoi ultimi risvolti non ha mancato di scatenare discussioni in merito al sistema di monetizzazione adottato dalla casa francese, divenuto più aggressivo laddove si desideri sfruttare al massimo il season pass.

Il gameplay di Disney Speedstorm

Gli sviluppatori di Disney Speedstorm puntavano a realizzare un impianto che fosse immediato e divertente, prendendo ovviamente spunto dai migliori kart racer in circolazione per portare sullo schermo un set di meccaniche ben collaudate, con cui gli utenti potessero sentirsi subito a proprio agio. Il tutto, però, senza rinunciare a un pizzico di spessore per conferire personalità all'esperienza.

Un salto appena eseguito su di un tracciato spettacolare di Disney Speedstorm

Il risultato è un gameplay ovviamente arcade, in cui l'impiego di nitro e derapate costituisce però solo una delle chiavi per ottenere la vittoria. Ci sono infatti i classici power-up da raccogliere lungo il percorso per mettere momentaneamente fuori gioco gli avversari, mentre un interessante sistema di bivi, salti, dispositivi di accelerazione e scorciatoie va a completare un quadro in cui le sfide diventano anche molto serrate e spesso tagliare il traguardo per primi è questione di un attimo.

Sebbene durante le prime ore la varietà delle stipulazioni tenda a latitare, anche per via della generale brevità delle gare, la formula di Disney Speedstorm si rivela sorprendentemente efficace e versatile. È infatti possibile giocare con i comandi touch senza particolari limitazioni, optando eventualmente anche per l'accelerometro, oppure utilizzare un controller fisico per ottenere un feeling ancora più preciso.

Lungo il percorso troveremo ostacoli ma anche bonus in Disney Speedstorm

Gli stessi personaggi mettono sul tavolo caratteristiche che producono una qualche differenza in pista, e sebbene questi aspetti non risultino sempre evidenti (anche per via dell'ampiezza del roster), si tratta di uno dei fattori su cui giustamente il titolo Gameloft punterà di più per mantenere vivo l'interesse dei giocatori sul lungo periodo.