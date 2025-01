La nuova versione del controller The Competitor per Xbox è praticamente un DualSense di PS5

Durante il CES 2025, il produttore di periferiche Hyperkin ha rivelato una nuova versione di The Competitor , il suo gamepad cablato di tipo professionale per console Xbox e PC.

Le caratteristiche del controller The Competitor

Come nel modello precedente di The Competitor, il posizionamento simmetrico degli stick analogici imita quello dei controller PlayStation. Un notevole miglioramento rispetto al gamepad Xbox ufficiali è che gli stick sono a effetto Hall anziché analogici normali. Le parti a effetto Hall sono magnetiche e creano una resistenza costante, ma soprattutto hanno una maggiore durata e non sono soggette a drifting.

Anche i grilletti sono a effetto Hall per favorire la precisione nell'applicazione della pressione. Si tratta di caratteristiche presenti nella precedente iterazione di The Competitor, quindi il grande cambiamento è nell'ergonomia del gampad, che a questo giro si ispira al DualSense con combinazione di colori bianco-nero.

Il pad direzionale imita chiaramente quello PlayStation, con ogni direzione separata e i pulsanti rivolti verso l'interno. C'è anche un pulsante di blocco del microfono in basso al centro. È inoltre dotato di due tasti dorsali programmabili, una caratteristica tipica per i controller competitivi di terze parti e delle offerte di fascia alta di Sony e Microsoft, come il DualSense Edge e l'Xbox Elite Series 2.

Al momento, Hyperkin non ha ancora rivelato una data di uscita o un prezzo per la versione aggiornata di The Competitor. Segnaliamo anche che un nuovo controller per Wii di Guitar Hero è in arrivo a breve.