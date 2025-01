PS5 riceverà aggiornamenti di sistema più frequenti d'ora in poi grazie ad alcuni cambiamenti, afferma Sony

In una recente intervista pubblicata da GameFile, alcuni elementi di Sony Interactive Entertainment hanno riferito dettagli sull'organizzazione del software di sistema di PS5, svelando anche che, d'ora in poi, gli aggiornamenti di sistema per la console saranno più frequenti, grazie ad alcune variazioni applicate.

A differenza di quanto accadeva nelle generazioni precedenti, PS5 potrà beneficiare di aggiornamenti più frequenti anche grazie ad alcune modifiche apportate da Sony al back-end della console, che consentono di applicare aggiornamenti, magari di funzionalità minori, senza un vero e proprio download.

Una cosa del genere è avvenuta anche di recente, con la modifica della schermata di avvio in occasione del 30° anniversario di PlayStation, cosa che è stata di fatto distribuita a sorpresa, senza la necessità di scaricare una nuova patch del firmware.