L'Hub di Benvenuto di PS5 è finalmente disponibile anche in Italia

I widget in questione possono essere riposizionati rapidamente, andando eventualmente a ingrandirli o rimpicciolirli mentre modifichiamo il layout della schermata anche grazie alla possibilità di cambiare lo sfondo , scegliendo fra numerosi design differenti.

Come illustrato anche nel video che potete vedere qui sotto , l'Hub di Benvenuto può mostrarci lo stato della memoria di archiviazione, la carica residua della batteria degli accessori, gli amici disponibili online, la progressione nello sblocco dei Trofei e altro ancora.

Si tratta di una funzionalità che consente di personalizzare la schermata principale di PS5 , andando a riorganizzare i widget così da posizionare le informazioni che più ci interessano in modo da tenerle sempre sott'occhio.

L'Hub di Benvenuto di PS5 è ora disponibile anche in Italia , nell'ambito di un rollout graduale che ha avuto inizio a settembre, quando Sony ha pubblicato l'ultimo aggiornamento di sistema peer la sua console.

Non solo l'Hub

L'Hub di Benvenuto non è che una delle novità dell'ultimo aggiornamento di PS5, che introduce anche altre novità piuttosto interessanti per i possessori della console Sony, ad esempio la Condivisione dei Party o i profili audio 3D personalizzati.

Non è finita qui: l'update consente anche di abilitare la Riproduzione Remota per i singoli utenti e la funzione di ricarica adattiva del controller DualSense, una soluzione molto utile per ottimizzare il processo di ricarica del gamepad ma disponibile unicamente su PS5 Slim e PS5 Pro.

Quest'ultima, come sappiamo, sarà disponibile nei negozi a partire dal 7 novembre, al prezzo di 799€, e offrirà la possibilità di migliorare l'esperienza visiva dei giochi per PlayStation 5 grazie alla sua componentistica più avanzata.