I prodotti che avete comprato di più da Amazon per la Festa delle Offerte Prime, tra giochi, film e non solo

Le offerte Amazon della Festa delle Offerte Prime termineranno questa sera e se siete in cerca di promozioni interessanti, vi consigliamo alcuni dei prodotti più venduti nella giornata di ieri in occasione di questi sconti. Vediamo nelle varie categorie ciò che gli acquirenti di Multiplayer.it hanno acquistato di più ieri. I prodotti in questione rientrano nelle categorie cinema, videogiochi, smartphone, cuffie da gioco, batterie e non solo.

Il film più venduto Nella prima giornata di offerte il film più venduto su Multiplayer.it è stato il pacchetto da collezione di Sonic, con i primi due film. La raccolta include quattro dischi, normali Blu Ray e anch quelli 4K UH. È una promozione perfetta per avere accesso ai due film di SEGA e Paramount a basso prezzo, in attesa dell'arrivo del terzo film, previsto per il primo gennaio 2025.

Il gioco più venduto In questo periodo di sconti i videogiochi non sono al centro dell'attenzione, ma questo non significa che non ci sia qualche promozione interessante. Ad esempio, per molti è stata l'occasione di recuperare Mario + Rabbids Sparks of Hope, un gioco apprezzato dalla critica ma passato un po' in sordina all'uscita. Lo sconto attuale è veramente interessante e permette di portarsi a casa un gioco di qualità a prezzo bassissimo.

Le cuffie più vendute Se siete in cerca di un paio di cuffie, gli utenti di Multiplayer.it hanno deciso di premiare in questa prima giornata di promozioni le Sennheiser HD 599. Queste cuffie aperte in edizione speciale (vendute come esclusiva Amazon) sono al -53%, probabilmente uno dei più grandi motivi che hanno spinto in tanti all'acquisto.

Le batterie più vendute Vi servono delle batterie? Allora è il vostro giorno fortunato visto che Amazon Basics propone le batterie AA ricaricabili in sconto nel pacco da 12. Sono da 2400 mAh e pre-caricate, perfette per i vostri dispositivi domestici. Sono anche al prezzo più basso di sempre: non fatevi sfuggire l'occasione.

Gli smartphone più venduti Google ha ottenuto una doppia prima posizione nel primo giorno di Festa delle Offerte Prime di Amazon. I suoi Google Pixel 9 e Google Pixel 8 sono stati gli smartphone più venduti di ieri. Il modello 9, inoltre, non richiede nemmeno di essere abbonati per essere acquistato, sebbene lo sconto non sia enorme. Se siete in cerca di uno smartphone a prezzo più abbordabile invece potete optare per il Google Pixel 8.

Il notebook da gaming più venduto Se siete in cerca di un portatile che sia adatto per giocare e non costi cifre esagerate, potete optare per quello più venduto ieri. La prima posizione va all'Acer Nitro V 16 ANV16-41-R0E8 che vanta un AMD Ryzen 7 8845HS, una RAM da 16 GB, un SSD da 1024 GB e una NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB. Il display è invece da 16 pollici a 165 Hz con risoluzione 1920 x 1200 px.