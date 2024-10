Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii era nato come uno spin-off con Kazuma Kiryu

Il game director Masayoshi Yokoyama ha rivelato in un'intervista che Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii era stato pensato come uno spin-off con Kazuma Kiryu intitolato Like a Dragon: Tuna, in cui l'ex Dragone di Dojima avrebbe svolto appunto il ruolo di pescatore di tonni.

"Per un bel po' di tempo volevo realizzare un gioco intitolato Like a Dragon: Tuna, nel quale Kazuma Kiryu, nei panni di un pescatore di tonni, parte per mare per combattere contro altre imbarcazioni da pesca", ha spiegato Yokoyama.

Il progetto non si è poi concretizzato, ma "parole chiave come 'nave', 'mare' e 'combattere', che da quel momento erano scolpite nella mia mente, si sono evolute nel concetto dei pirati", ha continuato il game director giapponese.