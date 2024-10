Roblox accusato di gonfiare il numero di utenti: la denuncia di Hindenburg Research

Il rapporto di Hindenburg Research, pubblicato martedì, afferma che Roblox avrebbe "costantemente sovrastimato il numero di persone sulla sua piattaforma dal 25% al 42% o più". Roblox, che è stata quotata in borsa nel 2021, ha riportato 79,5 milioni di utenti attivi giornalieri nel suo ultimo report sugli utili. Tuttavia, Hindenburg sostiene che Roblox "confonde intenzionalmente" le persone reali con gli utenti giornalieri, poiché tale numero potrebbe includere anche account alternativi e bot. La ricerca sostiene che Roblox è in grado di separare gli account alternativi dai singoli utenti, anche se la società dichiara che gli utenti attivi giornalieri "non sono una misura degli individui unici che accedono a Roblox".

Roblox , la piattaforma di gioco online che ha conquistato milioni di utenti in tutto il mondo, è finita al centro di una controversia dopo la pubblicazione di un rapporto che la accusa di aver fornito dati falsi agli investitori. Hindenburg Research , una società di investimento nota per le sue attività di "short selling", sostiene infatti che Roblox avrebbe gonfiato il numero di utenti attivi sulla piattaforma, includendo nel conteggio account falsi e bot.

La risposta di Roblox

Hindenburg Research è una società specializzata in "short selling", una pratica che consiste nel vendere azioni prese in prestito scommettendo sul loro ribasso. Nel settore è nota per pubblicare report critici su aziende in cui identifica presunte irregolarità, traendone profitto dal conseguente calo del valore delle azioni. Un esempio è il caso del 2020, quando Hindenburg ha accusato la startup di veicoli elettrici Nikola di frode. Successivamente, un'indagine della Securities and Exchange Commission (SEC) ha confermato la truffa, che ha portato portato a una condanna a quattro anni di carcere per il suo fondatore, Trevor Milton.

Un'immagine in-game di Roblox

Roblox ha prevedibilmente respinto le accuse contenute nel rapporto. Desiree Fish, responsabile della comunicazione di Roblox, ha dichiarato a The Verge: "Respingiamo totalmente le affermazioni contenute nel rapporto. Le affermazioni finanziarie fatte da Hindenburg Research sono semplicemente fuorvianti. Gli autori sono, dichiaratamente, venditori allo scoperto e hanno un programma a prescindere dalla sostanza del modello di business e dei risultati di Roblox".

Oltre alle accuse di manipolazione dei dati sugli utenti, il rapporto di Hindenburg solleva anche preoccupazioni sulla sicurezza dei minori sulla piattaforma. La società afferma che Roblox non starebbe facendo abbastanza per proteggere i bambini, sostenendo che la sua ricerca all'interno del gioco ha rivelato pericoli di pedofilia, "che espongono i bambini a grooming, pornografia, contenuti violenti e linguaggio estremamente offensivo". Le azioni di Roblox hanno subito un calo a seguito della pubblicazione del rapporto.

L'andamento delle azioni di Roblox nell'ultimo mese

La scorsa settimana, una newsletter finanziaria ha anche accusato Roblox di favorire l'abuso sui minori. All'epoca, il portavoce di Roblox Eric Porterfield aveva negato le accuse secondo cui la messa in pericolo dei minori è un problema diffuso sulla piattaforma, affermando che Roblox aggiorna frequentemente le sue pratiche di sicurezza per "individuare e prevenire attività dannose".

La questione è solo all'inizio quindi continuate a seguirci per avere tutti gli aggiornamenti sul caso. Nel frattempo, come sempre, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di Roblox e delle accuse mosse da Hildenburg Research.