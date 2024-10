OneDrive si rinnova con l'IA: Copilot, ricerca migliorata e una nuova app mobile

Microsoft OneDrive si prepara a un importante aggiornamento con una serie di novità che promettono di migliorare l'esperienza utente e la produttività. L'azienda ha annunciato miglioramenti significativi alla ricerca, una nuova app mobile, cartelle colorate in Esplora File e l'integrazione di Copilot per tutti gli utenti commerciali.

Le nuove funzioni di OneDrive

La ricerca in OneDrive è stata potenziata con nuovi filtri e risultati più dettagliati, permettendo di trovare file e cartelle in modo più rapido e preciso, sia che siano archiviati nel proprio OneDrive, in una libreria condivisa o in una cartella di un collega. Inoltre, Microsoft ha migliorato le prestazioni generali di OneDrive, con tempi di avvio più rapidi.

Un'altra novità riguarda l'integrazione delle cartelle colorate di OneDrive in Esplora File di Windows. Se sono state impostate cartelle colorate nella versione web di OneDrive, queste saranno ora visibili anche in Esplora File. Entro la metà del 2025, Microsoft prevede di apportare ulteriori miglioramenti alle librerie di documenti di OneDrive, migliorandone le prestazioni e l'affidabilità, e semplificando la navigazione, la creazione di viste personalizzate e il filtraggio di grandi quantità di dati.

La nuova app mobile di OneDrive

Per gli utenti iOS e Android, è in arrivo una nuova app OneDrive che mette in primo piano le foto, con album, persone e preferiti facili da navigare. La ricerca di foto basata sull'intelligenza artificiale è stata migliorata e consente di utilizzare il linguaggio naturale per trovare le immagini desiderate. Ad esempio, sarà possibile cercare "un cane su una barca" per trovare le foto corrispondenti.

La nuova app OneDrive mostrerà anche ricordi, viaggi e compleanni nella homepage e semplificherà l'importazione di foto, video e documenti da altri servizi cloud come Google Drive, Google Foto e Dropbox. L'app è già disponibile per Android e arriverà su iOS a novembre.

Infine, Copilot, l'assistente IA di Microsoft, è ora disponibile in OneDrive per tutti gli utenti commerciali. Inoltre, sono in arrivo i Copilot Agent, assistenti IA personalizzati per la gestione delle cartelle.