PS5 in modalità riposo o completamente spenta? Sony svela le abitudini dei giocatori

Sicuramente chi possiede la console sa già come funziona il tutto, ma per completezza facciamo un breve riassunto: PS5 permette agli utenti di attivare la modalità riposo , con la quale il dispositivo rimane in standby ma non viene spento completamente, consentendogli di scaricare gli aggiornamenti in background, caricare i controller collegati tramite USB e di riavviarsi rapidamente all'accensione e di riprendere il gioco da dove lo si era lasciato, il tutto con un consumo di corrente minimo. Scegliendo l'opzione "Spegni la PS5" , invece, la console rimane completamente spenta e non consuma energia, ma chiaramente non può scaricare aggiornamenti, alimentare i controller e avviarsi rapidamente all'accensione.

I giocatori in possesso di PS5 preferiscono attivare la modalità riposo di PS5 o spegnere completamente la console? Stando ai dati raccolti da Sony in realtà non c'è un'opzione che va per la maggiore ed entrambe sono fondamentalmente alla pari in termini di utilizzo .

Le abitudini dei giocatori

In un'intervista con Game File, Cory Gasaway, il vice president of Product, Game and Player Experiences di Sony Interactive Entertainemnt, solo il 50% dei giocatori preferisce la modalità riposo allo spegnimento completo. Un dato che ha sorpreso anche gli stessi dipendenti della compagnia, che internamente pensavano che la prima opzione fosse generalmente la preferita, e che è stato utile per realizzare la nuova pagina di "Benvenuto" all'avvio della console.

Dei DualSense di PS5

"Abbiamo acquisito molte informazioni su come i giocatori interagiscono con la loro PS5 tra una sessione di gioco e l'altra. Per fare un piccolo esempio, avevamo ipotizzato che le persone che mettevano la console in modalità riposo fossero molte di più rispetto a quelle che la spengono completamente. In realtà la percentuale di giocatori che ha scelto le due opzioni è stata di circa il 50%", ha detto Gasaway. "Quindi, ciò significa che per circa il 50% dei nostri utenti, all'avvio se si trovavano negli Stati Uniti si trovavano sulla nostra pagina "Esplora", mentre negli altri paesi si trovano sulla pagina dell'ultimo gioco a cui avevano giocato.

"Questo è stato il fattore principale che ci ha spinto a sviluppare l'esperienza dell'hub di benvenuto, che ora è stato lanciato a livello globale. L'hub di benvenuto è uno spazio dedicato che i giocatori possono personalizzare con widget, consentendo loro di visualizzare le informazioni a colpo d'occhio prima di iniziare le sessioni di gioco. Per i giocatori che utilizzano la modalità di riposo, se si allontanano dalla console mentre sono impegnati in una partita, potranno comunque rientrare nel gioco e giocare una volta tornati alla console. Ma ora, per i giocatori che spengono la console e la riavviano, vengono portati all'hub di benvenuto per vedere la loro pagina personalizzata che include opportunità di gioco per loro, messaggi degli amici o ciò che è importante per loro in quel momento".

Rimanendo in casa PlayStation, il PlayStation Store è stato da poco aggiornato espandendo il catalogo delle offerte di gennaio sui giochi PS4 e PS5.