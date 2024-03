PlayStation Plus: i giochi PS4 e PS5 dell'Essential di marzo sono disponibili da oggi

È il primo martedì del mese, il che significa che da oggi gli abbonati a PlayStation Plus di qualunque livello possono riscattare e aggiungere alla propria collezione i nuovi giochi PS4 e PS5 del tier Essential di marzo 2024 .

Una panoramica dei giochi di marzo del PS Plus

Sifu propone un gameplay a base di kung fu

Sifu è un action in terza persona a base di kung-fu che ha ricevuto ottimi responsi da parte di critica e pubblico. Il titolo di Sloclap propone un sistema di combattimento molto sfaccettato e tecnico e una peculiare meccanica simil roguelite legata all'invecchiamento progressivo del protagonista ogni volta che perisce in battaglia. Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Sifu.

Hello Neighbor 2 è uno stealth horror che ci cala nei panni di un giornalista investigativo intento a svelare i segreti più oscuri dei suoi vicini, incluso il signor Peterson, l'antagonista del primo gioco della serie. Dovremo dunque intrufolarci di soppiatto all'interno delle loro abitazioni alla ricerca di indizi, con il pericolo di venire scoperti in qualsiasi momento dai padroni di casa, dotati di un'IA avanzata che rendono ogni intrusione una vera e propria sfida. Ecco la nostra recensione di Hello Neighbor 2.

Cambiando completamente genere, F1 23 è la classifica simulazione ufficiale del campionato Formula 1 realizzata da Codemasters ed Electronic Arts, che porta i giocatori a sfrecciare sui circuiti più famosi del mondo. Dotato di un sistema di guida ancora più profondo e avanzato, il titolo ha introdotto la modalità Breaking Point che propone una storia avvincente dentro e fuori i box della competizione. La disponibilità con PlayStation Plus è sicuramente un'ottima occasione per provarlo in attesa di F1 24, annunciato giusto pochi giorni fa.

Ultimo, ma non certo per importanza, La Regina dei Sussurri è l'espansione maggiore di Destiny 2 pubblicata nel 2022, una delle più apprezzate da parte della community dell'MMO di Bungie grazie alla grande mole di contenuti, sfide, novità relativa al gameplay introdotte e una campagna di altissimo profilo che mette i Guardiani sulle tracce di Savathûn, la divinità dell'Alveare e sorella di Oryx, che è riuscita a rubare la Luce del Viaggiatore. Ecco la nostra recensione.

Che ne pensate dei nuovi giochi in regalo con il PlayStation Plus a marzo? Siete soddisfatti o speravate in qualcosa di differente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.