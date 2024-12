South Park: Snow Day! Digital Deluxe Edition in offerta su Instant Gaming

South Park: Snow Day! Digital Deluxe Edition è disponibile su Instant Gaming al prezzo scontato di 15.99€, rispetto al prezzo originale di 50€. Con l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale sarà di circa 19.51€. Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Preparatevi a vivere la giornata più magica della vita di ogni bambino: una nevicata così epica da chiudere la scuola! In South Park: Snow Day!, unisciti a Cartman, Stan, Kyle e Kenny per affrontare una nuova avventura, questa volta in 3D. La tremenda bufera che ha travolto South Park non solo ha portato caos, ma ha anche trasformato le strade innevate in un campo di battaglia dove spetta a te salvare la città.