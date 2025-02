Acer aumenta i prezzi dei laptop del 10% a causa dei dazi di Trump

Il CEO dell'azienda avverte che altri produttori potrebbero approfittarne per rincari ancora maggiori.

Acer sarà la prima azienda nel settore informatico a ritoccare i prezzi dei laptop verso l'alto negli Stati Uniti, con un incremento del 10% che entrerà in vigore già dal prossimo mese. Il motivo di questa decisione è chiaro: i nuovi dazi del 10% sulle importazioni dalla Cina imposti dall'amministrazione Trump. Il CEO di Acer, Jason Chen, ha dichiarato che questo aumento è una diretta conseguenza delle nuove tariffe doganali, affermando che il rincaro è inevitabile. Tuttavia, Chen ha anche avvertito che alcune aziende potrebbero approfittare della situazione per aumentare i prezzi ben oltre il 10%, sfruttando i dazi come giustificazione per una maggiore marginalità.

Come risponderanno le altre aziende? Mentre Acer ha già preso una posizione chiara, gli altri grandi produttori di PC, tra cui Apple, Dell, HP e Lenovo, non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a possibili aumenti. Tuttavia, con la maggior parte dei laptop prodotti in Cina, è probabile che anche questi marchi siano costretti a rivedere i loro listini nelle prossime settimane. Un Acer Aspire 5 Alcune aziende, come Framework, produttrice di laptop modulari, hanno spiegato che l'impatto dei dazi sarà limitato per i loro prodotti principali, prodotti a Taiwan. Tuttavia, alcuni moduli e componenti assemblati in Cina potrebbero subire rincari, che verranno trasferiti al consumatore finale.