La terza stagione di Castlevania: Nocturne si farà solo se la seconda avrà successo

La serie animata tratta da Castlevania è disponibile su Netflix è stata un grande successo, tanto da non essere stata interrotta. Per alcuni è diventata addirittura più popolare dei videogiochi, cui del resto Konami non sta riservando particolare amore, qualche compilation a parte.

Nonostante ciò, il suo futuro non è in una botte di ferro, come ha spiegato il regista Samuel Deats, che ha annunciato su Twitter che la seconda stagione di Castlevania: Nocturne (incentrata su Richter Belmont) è "quasi terminata" e che lui e il suo team si stanno prendendo una pausa dopo il duro lavoro. Deats ha anche aggiunto che se i fan vogliono avere una terza stagione di Castlevania: Nocturne, devono supportare la seconda.