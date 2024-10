A incrementare ulteriormente la popolarità dell'opera ci ha pensato la serie animata , i cui trentasette episodi sono stati pubblicati anche in Italia. Sono poi arrivati diversi spin-off e film live action, fra cui quello più recente prodotto da Netflix.

Pubblicato in Giappone a partire dal 2003 sulle pagine del settimanale Weekly Shonen Jump, il manga di Death Note è stato scritto da Tsugumi Ohba e disegnato da Takeshi Obata. Raccolto in dodici volumi, nel giro di circa dieci anni ha venduto oltre 30 milioni di copie .

È infatti questo il nome che lo scorso giugno è stato depositato negli USA e in Europa da Shueisha , l'editore nipponico del manga di Death Note. Non ci sono tuttavia altri dettagli né un annuncio ufficiale, che speriamo però arrivi già nei prossimi giorni.

Un gioco di Death Note per PS4 e PS5 è stato registrato a Taiwan , presso la Taiwan Digital Game Rating Committee. Il titolo del tie-in, prodotto da Bandai Namco, potrebbe essere Death Note: Shadow Mission, ma è più probabile che sia Death Note: Killer Within.

Che tipo di gioco sarà?

Come detto, il trademark depositato da Shueisha lo scorso giugno lascia pochi dubbi sul fatto che il gioco di Death Note sia lo stesso che è stato registrato a Taiwan, e che immaginiamo verrà annunciato ufficialmente in tempi brevi da Bandai Namco.

Che tipo di prodotto sarà? Difficile dirlo, anche se non si tratta del primo tie-in dedicato a Death Note: fra il 2007 e il 2008 ne sono usciti tre su Nintendo DS, mentre alcuni personaggi della serie hanno fatto la propria comparsa in titoli come Jump Force.