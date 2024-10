Wayback Machine torna online dopo aver subito degli attacchi DDoS, ma in modalità sola lettura

L'Internet Archive, noto per il suo vasto archivio digitale e la Wayback Machine, è stato offline per diversi giorni a causa di attacchi DDoS che hanno reso il servizio inaccessibile il 9 ottobre. Il fondatore Brewster Kahle ha dichiarato che la piattaforma è ora "riattivata in modalità provvisoria, in sola lettura", e al momento non è possibile salvare nuove pagine. Secondo il ricercatore di sicurezza Troy Hunt, questi attacchi sono avvenuti proprio mentre l'archivio stava per rivelare una precedente violazione che ha compromesso oltre 31 milioni di dati.

Attacchi coordinati e presunti responsabili Gli attacchi DDoS sono stati rivendicati dal gruppo Blackmeta, che ha affermato che l'archivio "appartiene agli USA". Il gruppo ha preso di mira la Wayback Machine, una delle risorse più importanti per l'archiviazione web, con un messaggio che faceva riferimento alla violazione dei dati collegata al sito "Have I Been Pwned?" di Troy Hunt, noto per tracciare gli account compromessi. Il sito ora è in sola lettura. Kahle ha rassicurato gli utenti sulla sicurezza nell'usare la Wayback Machine, sebbene sia previsto che la piattaforma necessiti di ulteriori interventi di manutenzione per garantire un ripristino completo. "Non sorprendetevi se il servizio sarà temporaneamente inattivo," ha commentato Kahle. L'Internet Archive, fondato nel 1996 a San Francisco, non è estraneo agli attacchi DDoS, ma questa serie di eventi rappresenta una delle più gravi interruzioni recenti.