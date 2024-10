Dragon Ball: Sparking! Zero, come sbloccare tutti i personaggi senza spendere neppure uno Zeni

Tuttavia è possibile sbloccare ogni singolo personaggio anche senza spendere neppure uno Zeni al negozio, ricevendoli come premio per aver raggiunto determinati obiettivi nella modalità Episodio Battaglia, Battaglia Personalizzata, Tornei e con gli Ordini di Zeno. Di seguito abbiamo elencato tutti i personaggi sbloccabili , quanto costa acquistarli con gli Zeni e come sbloccarli gratuitamente .

Dragon Ball: Sparking! Zero vanta un roster enorme con oltre 180 personaggi giocabili provenienti da Dragon Ball Z, Super e GT. Purtroppo buona parte del roster non è disponibile da subito ma va sbloccato. Il metodo più semplice e mettendo mano al portafogli di Goku e acquistare uno a uno tutti i lottatori che vengono aggiunti alla sezione Negozio spendendo Zeni mano a mano che aumenta il vostro livello giocatore.

Episodio Battaglia

Tramite la modalità Episodio Battaglia è possibile una grossa fetta dei personaggi sbloccabili di Dragon Ball: Sparking! Zero. In alcuni casi li riceverete semplicemente proseguendo nella storia di ogni personaggio, mentre in altri è necessario affrontare le battaglie opzioniali degli Episodi Sparking!, ovvero delle storie alternative a cui si accede prendendo determinate decisioni oppure soddisfacendo gli obiettivi secondari di uno scontro (tenete presente che non potrete completarli se avete abbassato la difficoltà).

Goku (Super) - Ultra Istinto -Segno-

Si ottiene acquistandolo dal negozio per 120.000 Zeni oppure completando l'Episodio di Jiren "Il Mentore di Goku". Vi si accede scegliendo l'opzione "Aspetta e osserva" quando Jiren nota la forza di Kale a inizio capitolo. Sblocca anche la trasformazione Goku (Super) Ultra Istinto.

Goku con attivato l'Ultra Istinto incompleto

Goku (GT)

Si ottiene acquistandolo dal negozio per 75.000 Zeni oppure completando l'Episodio bonus di Vegeta "Il titolo di numero uno" nella saga di Majin Bu. Per accedervi dovrete scegliere di resistere alla possesione di Babidi. Include le trasformazioni Goku (GT) Super Saiyan, Goku (GT) Super Saiyan 3 e Goku (GT) Super Saiyan 4.

Majin Vegeta

Si ottiene acquistandolo dal negozio per 105.000 Zeni oppure completando l'Episodio standard di Vegeta "Lo scontro tanto atteso" nella saga di Majin Bu.

Vegeta (GT) - Super Saiyan 4

Si ottiene acquistandolo dal negozio per 120.000 Zeni o completando l'Episodio bonus di Goku "Oltre il limite". Vi si accede nella saga dei Saiyan, scegliendo di collaborare con Piccolo per eliminare Radish e completando lo scontro in fretta, evitando la morte di Goku. Se ve lo state chiedendo, no, non esiste una versione base di Vegeta da Dragon Ball GT.

Nail

Si ottiene acquistandolo dal negozio per 60.000 Zeni a partire dal livello giocatore 10 oppure completando l'Episodio standard di Piccolo "Piccolo torna a casa" nella saga di Namek. Nota: dovrete completare lo scontro senza sconfiggere Freezer, altrimenti vi metterete su un percorso narrativo differente.

Videl

Si ottiene acquistandola dal negozio per 30.000 Zeni o completando l'Episodio standard di Gohan "Caos al Torneo Mondiale" nella saga di Majin Bu scegliendo di intervenire nello scontro tra Videl e Spopovich.

Mecha Freezer

Si ottiene acquistandolo dal negozio per 90.000 Zeni o completando l'Episodio standard di Freezer "Freezer giunge sulla Terra" nella saga degli Androidi.

Il vostro amichevole Mecha Freezer di quartiere

Yajirobei

Si ottiene acquistandolo dal negozio per 30.000 Zeni o completando l'Episodio standard di Goku "La tecnica segreta di Vegeta" nella saga dei Saiyan.

Pan (GT)

Si ottiene acquistandola dal negozio per 45.000 Zeni oppure completando l'Episodio standard di Gohan "Salva la Terra dall'esercito di Freezer!" nella saga di Beerus / Resurrezione di Freezer.

Uub (GT)

Si ottiene acquistandolo dal negozio per 60.000 Zeni a partire dal livello giocatore 10 oppure completando l'Episodio standard di Goku "Il potere di uno, il potere di tutti" alla fine della saga di Majin Bu. Include la trasformazione Super Uub (GT).

Cui

Si ottiene acquistando dal negozio per 30.000 Zeni oppure completando l'Episodio standard di Vegeta "L'ordine di assassinio di Freezer".

Re Cold

Si ottiene acquistandolo dal negozio per 60.000 Zeni a partire dal livello giocatore 10 oppure completando l'Episodio bonus di Freezer "Torneo del Potere padre-figlio" nella saga del Torneo del Potere. Per accedervi dovrete completare lo scontro in "Freezer redivivo" vincendo entro il tempo limite e successivamente in "Il pensiero di Freezer" scegliere di farvi aiutare da Re Cold.

Broly (Super)

Si ottiene acquistandolo dal negozio per 60.000 Zeni a partire dal livello giocatore 10 oppure completando l'Episodio standard di Goku "La potenza di Goku" alla fine della saga del Torneo del Potere. Inoltre, lo otterrete immediatamente come bonus di prenotazione di Dragon Ball! Sparking! Zero o acquistnado il Pre-Order Pack da 3,99 euro. Sblocca anche le trasformazioni Broly (Super) Super Saiyan e Broly (Super) Super Saiyan (massima potenza).

Lord Slug

Lord Slug alla carica

Si ottiene acquistando dal negozio per 60.000 Zeni a partire dal livello giocatore 10 oppure completando l'Episodio standard di Piccolo "Androide 17" nella saga degli Androidi. Include la trasformazione Lord Slag (Forma Gigante).

Cooler

Si ottiene acquistandolo per 90.000 Zeni a partire dal livello 10 oppure l'Episodio bonus di Freezer "I fratelli lottano insieme" nella saga del Torneo del Potere. Per accedervi dovrete completare lo scontro in "Freezer redivivo" vincendo entro il tempo limite e successivamente in "Il pensiero di Freezer" scegliere di farvi aiutare da Cooler.

Bojack

Si ottiene acquistandolo per 60.000 Zeni a partire dal livello giocatore 10 oppure completando l'Episodio standard di Gohan "Potere combinato" sul finale della saga degli Androidi . Include la trasformazione Bojack (massima potenza).

Tapion

Si ottiene acquistandolo dal negozio per 45.000 Zeni a partire dal livello giocatore 10 oppure completando l'Episodio standard di Trunks del futuro "Battaglia finale con Zamasu" nella saga di Black Goku.

Spopovich

Si ottiene acquistandolo dal negozio per 30.000 Zeni oppure completando l'Episodio standard di Gohan "Caos al Torneo Mondiale" nella saga di Majin Bu, scegliendo di intervenire durante lo scontro tra Videl e Spopovich.

Kale

Si ottiene acquistandola dal negozio per 60.000 Zeni oppure completando l'Episodio bonus di Trunks del Futuro "Supera gli dei, Trunks!" nella saga del Torneo del Potere. Per accedervi, dovrete scegliere di rimanere nel presente dopo aver sconfitto Zamasu e una volta iniziato il Torneo del Potere, scegliete di aiutare Vegeta. Include le trasformazioni Kale Super Saiyan e Kale Super Saiyan (Berserk).

Dyspo

Si ottiene acquistandolo dal negozio per 90.000 Zeni oppure completando l'Episodio standard di Freezer "Guerriero virtuoso, guerriero malvagio" nella saga del Torneo del potere.