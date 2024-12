PlayStation Wrap-Up 2024 disponibile: ecco il link per scoprire le vostre statistiche videoludiche dell'anno

Come da tradizione, Sony ha lanciato in queste ore il sito che effettua il riepilogo generale delle statistiche videoludiche degli utenti PlayStation per l'anno in conclusione, attraverso la pagina PlayStation Wrap-Up 2024.

Potete trovare il sito a questo indirizzo: basta inserire le credenziali del proprio account PlayStation e si ottengono in questo modo varie informazioni su quanto abbiamo conquistato nel corso del 2024 giocando su PS4 e PS5, attraverso un riepilogo che effettua una panoramica sui titoli giocati e i risultati raggiunti.

Si tratta di una vera e propria tradizione annuale da parte di Sony e anche di altre compagnie videoludiche, come abbiamo visto nei giorni scorsi per quanto riguarda il riepilogo del 2024 da parte di Xbox: un modo per avere informazioni interessanti sulle proprie abitudini videoludiche ma anche per rilanciare le informazioni in ambito social.