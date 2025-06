Un teaser presenta la seconda stagione di Ranma1/2 di Netflix, con il mese d'uscita

Il video mostra un po' tutti i personaggi principali: Ranma Saotome, Akane Tendo, Shampoo, Mousse e tutti gli altri, compreso il vecchio Happosai, in alcune scene che se avete letto il manga o visto la prima riduzione in anime dovrebbero ricordarvi qualcosa.

Netflix ha pubblicato un teaser trailer per presentare la seconda stagione di Ranma1/2 , la nuova riduzione in anime dell'opera di Rumiko Takahashi (Lamù, Maison Ikkoku e Inuyasha), di cui vedremo il seguito a ottobre 2025.

Il video

Chiaramente ci sono delle piccole anticipazioni. Se non volete averne, non guardate il video e segnatevi la finestra di lancio.

Ranma Saotome è un giovane e talentuoso praticante delle arti marziali. Durante un viaggio di allenamento in Cina con suo padre Genma, cade accidentalmente in una delle sorgenti maledette di Jusenkyo, la "Sorgente della Ragazza Annegata". Da quel momento, ogni volta che viene bagnato con l'acqua fredda, si trasforma in una ragazza formosa dai capelli rossi. Per tornare ragazzo, deve bagnarsi con l'acqua calda.

A complicare le cose, suo padre lo ha promesso in sposo ad Akane Tendo, la figlia minore di un suo amico e compagno di dojo. Akane è a sua volta un'esperta di arti marziali, ma ha un carattere irascibile e detesta i ragazzi. L'incontro tra i due, unito alla bizzarra maledizione di Ranma (e a quelle di molti altri personaggi), scatena una serie infinita di situazioni comiche, combattimenti assurdi e complicazioni sentimentali.