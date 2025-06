Marvel Mystic Mayhem è primo in classifica su App Store e Google Play in diversi paesi

Marvel Mystic Mayhem è primo in classifica su App Store e Google Play in quattordici paesi, fra cui Italia, Canada, Regno Unito, Germania, Francia e Brasile: un eccellente debutto per il free-to-play prodotto da NetEase Games.

"Marvel Mystic Mayhem ha raggiunto la prima posizione nella classifica dei giochi gratuiti su App Store e Google Play in quattordici paesi!", si legge nel post pubblicato dal team di sviluppo.

"Grazie a tutti i giocatori per l'incredibile supporto!", continua il messaggio, che poi passa alle tradizionali ricompense. "Per celebrare questo traguardo, siamo felici di regalare agli utenti cinque Chiavi dell'Ombra!"

In verità, che ci fossero ottime possibilità di mettere a segno un grande lancio su iOS e Android era nell'aria, visti gli straordinari numeri totalizzati dal gioco in fase di pre-registrazione.