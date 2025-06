Windows potrebbe aver perso qualcosa come 400 milioni di utenti, rivela Microsoft

Le cifre non sono state riportate in maniera precisa e dunque possono senz'altro esserci degli scarti anche importanti nella reale entità del calo, ma che ci sia stata una generale e progressiva disaffezione nei confronti dei PC tradizionali è piuttosto chiaro.

Una situazione pericolosa?

Diversi addetti ai lavori ritengono la fine del supporto a Windows 10 come una delle cause di questa emorragia di utenti: molti si sarebbero rifiutati di effettuare il passaggio a Windows 11, per tutta una serie di motivi, incuranti del fatto che non riceveranno più aggiornamenti.

Per Microsoft si tratta ovviamente di una situazione molto pericolosa, visto che il suo sostanziale monopolio nel campo dei sistemi operativi ha sempre rappresentato una risorsa fondamentale per l'azienda, e perderlo potrebbe avere impatti devastanti.