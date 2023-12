GTA 6: il giovane hacker che rubò i dati a Rockstar Games condannato al ricovero psichiatrico

Secondo quanto riferito da Bloomberg, il caso giudiziario a carico dei due giovani hacker che hanno violato gli archivi di Rockstar Games nel 2022, facendo trapelare su internet video, immagini e documenti su GTA 6, sta andando avanti ed è giunto intanto a una condanna nei confronti di uno dei due, Arion Kurtaj, che sarà detenuto all'interno di un ospedale psichiatrico a tempo indeterminato.

Kurtaj era ancora minorenne all'epoca del reato, ma avendo compiuto 18 anni nel frattempo è ora passibile della condanna che gli è stata comminata, ovvero la detenzione a tempo indeterminato presso un ospedale psichiatrico, dove dovrà risiedere finché un tribunale specializzato in salute mentale non dichiarerà il soggetto pronto per lasciare la struttura.

Il Giudice Patricia Lees, che ha condotto il caso giudiziario, ha infatti trovato che Kurtaj è ancora pienamente convinto di voler proseguire con le azioni di hacking e portato ad effettuare ulteriori crimini in futuro.