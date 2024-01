Dragon Ball: Sparking Zero, il nuovo trailer con Goku contro Vegeta ha una data

Dopo aver visto nuove immagini con Goku Super Saiyan Blue e i guerrieri Z , il prossimo trailer avrà per protagonisti Goku e Vegeta che si affronteranno in uno scontro, ovvero una tematica classica per la serie di Akira Toriyama, che trova nella rivalità tra i due personaggi in questione un vero e proprio fondamento.

Sapevamo che Dragon Ball: Sparking Zero e il nuovo DLC di Kakarot sarebbero stati presentati questo mese al Battle Hour 2024 , e ora c'è un appuntamento più preciso per la presentazione del nuovo e attesissimo capitolo, il cui trailer verrà trasmesso online a mezzanotte tra il 28 e il 29 gennaio 2024 .

Bandai Namco ha già inserito su Youtube il nuovo trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero , il nuovo capitolo della serie Budokai Tenkaichi, con una data che indica lo sblocco del video per il 29 gennaio 2024 alle ore 00:00.

Il ritorno di Budokai Tenkaichi

Dragon Ball: Sparking! Zero ha un'aria decisamente classica

Dragon Ball: Sparking! Zero è sostanzialmente Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, tanto è vero che la stessa Bandai Namco lo segnala come appartenente alla serie in questione, ma con un cambio di nome che rappresenta una sorta di nuovo inizio per il picchiaduro action ufficiale su Dragon Ball.

Per il momento, sappiamo che il gioco in questione utilizza l'Unreal Engine 5 ed è in sviluppo da 5 anni, dunque rappresenta un progetto davvero di grandi dimensioni per Bandai Namco, destinato ad essere il fulcro videoludico per gli appassionati della serie nel prossimo periodo.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al nostro speciale su tutte le novità sul ritorno di Budokai Tenkaichi, in attesa della presentazione ufficiale di Dragon Ball: Sparking! Zero che si terrà nel corso del Dragon Ball: Battle Hour 2024, con il trailer che potete già salvare tra i preferiti su Youtube.