Palworld: Digital Foundry analizza le versioni Xbox, commentando i problemi

La testata segnala come vi siano tanti bug , derivanti dalla natura Accesso Anticipato di Palworld. Ad esempio ci sono problemi con le collisioni e le animazioni. I personaggi rimangono incastrati, si ritrovano a volare in aria e partono a razzo verso lo spazio senza un vero motivo.

Digital Foundry ha eseguito una serie di test tecnici con Palworld , il gioco del momento, e ha concluso che il gioco è in in Accesso (molto) Anticipato. Ha anche indicato quali sono risoluzione e frame rate delle varie versioni:

Palworld, un gioco instabile

Il vero problema è la stabilità, in quanto è pronto ai crash. Palworld, dopo otto ore di test con qualsiasi console Xbox, ha subito un crash, senza alcun tipo di errore segnalato: semplicemente il gioco si chiude. Chiaramente il giocatore medio non tiene attivo il gioco per otto ore di fila, quindi è un problema che per il momento non ha grande impatto.

Inoltre, Palworld non usa la risoluzione dinamica, quindi nelle scene più concitate perde fluidità in modo più sensibile e non ha modo di controbilanciare calando la risoluzione temporaneamente. Non c'è inoltre modo per bloccare il frame rate a 30 FPS, cosa che garantirebbe maggiore stabilità. Digital Foundry suggerisce anche che serve una diversa gestione della distanza di caricamento visto i problemi di pop-up e la qualità bassa delle ombre e delle texture.

Vi segnaliamo anche che il PvP di Palworld non sarà brutale come in Rust o Ark, gli autori tranquillizzano i fan.