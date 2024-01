Never Grave: demo disponibile per il metroidvania simil-Hollow Knight dal team di Palworld

Pocketpair, il team di sviluppo autore di Palworld, ha già un nuovo gioco in arrivo dopo il fenomenale survival in stile Pokémon, ovvero Never Grave: The Witch and The Curse, che ha ora una demo disponibile su Steam.

Come abbiamo riferito in precedenza, anche il nuovo metroidvania di Pocketpair ricorda un altro gioco famoso, di nuovo: in questo caso si tratta di Hollow Knight, le cui influenze sono chiaramente visibili tra immagini e video del gioco.

Tuttavia, potremo finalmente conoscere meglio il gioco e valutare dunque il peso di tali influenze grazie alla versione di prova messa a disposizione in questi giorni su Steam.