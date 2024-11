Perché l'Xbox App di Android non ci fa ancora acquistare i giochi? Microsoft dice che non è colpa sua

Microsoft spiega che non è colpa sua se la funzionalità d'acquisto non è ancora arrivata sui dispositivi mobile di Android.

Come vi avevamo segnalato, Sarah Bond di Microsoft aveva tempo fa affermato che a novembre avremmo avuto la possibilità di giocare e anche acquistare videogiochi Xbox direttamente dall' Xbox App su Android . Be', il mese sta per finire e il tutto non è ancora disponibile. Che succede?

Cosa è successo all'Xbox App

Sarah Bond spiega che il problema è che Microsoft potrà mettere a disposizione l'acquisto e il gioco tramite Xbox App solo dopo l'entrata in vigore di un'ordinanza del tribunale che imponga cambiamenti radicali per il Play Store di Google su Android, come l'apertura alla concorrenza e la fine dell'obbligo per le app di utilizzare Google Play Billing.

Il 18 ottobre, il giudice James Donato ha accolto la richiesta di sospensione di Google in attesa dell'appello contro la sua sentenza secondo cui il negozio digitale di Android è un monopolio illegale. In altre parole, il tutto potrebbe non risolversi per un bel po' di tempo.

Bond ne ha parlato in un thread su Bluesky, scrivendo: "A causa di una sospensione amministrativa temporanea recentemente concessa dai tribunali, non siamo attualmente in grado di pubblicare queste funzionalità come previsto. Il nostro team ha costruito la funzionalità ed è pronto a pubblicare non appena il tribunale prenderà una decisione definitiva".

Il portavoce di Google - Dan Jackson - ha quindi risposto con la seguente dichiarazione: "Microsoft è sempre stata in grado di offrire ai propri utenti Android la possibilità di giocare e acquistare i giochi Xbox direttamente dalla propria app - ha semplicemente scelto di non farlo. L'ordine della Corte e la fretta di forzarne l'attuazione minacciano la capacità di Google Play di fornire un'esperienza sicura e protetta. Microsoft, come Epic, sta ignorando questi problemi di sicurezza molto reali. Rimaniamo concentrati sul supporto di un ecosistema che funzioni per tutti, non solo per due delle più grandi aziende di videogiochi".

