Xbox Game Pass Ultimate in sconto su Instant Gaming è il miglior modo per giocare a basso costo

Con l'arrivo del Black Friday 2024 i videogiocatori stanno andando in cerca dei videogiochi ai prezzi migliori, per i propri computer e PC. C'è però un modo per risparmiare ancora di più: Xbox Game Pass Ultimate, che dà accesso a un ampio catalogo di titoli al D1 su computer, Xbox e anche cloud. Se però volete veramente risparmiare al massimo e ottenere il meglio in termini di rapporto qualità/prezzo, allora dovete sfruttare la promozione di Instant Gaming per la versione da tre mesi. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo che vedete qui sopra calcola già l'IVA, ovvero è il prezzo finale ed effettivo. Quando aprirete Instant Gaming, vedrete un prezzo più basso, perché non sarà ancora calcolata l'IVA. Il codice in questione è valido per tutti gli account del mondo, non solo quelli europei.