morticia_cos_ ci propone uno scatto "balneare" , con la ragazza in posa in una spiaggia sabbiosa con piante tropicali alle spalle. La luce arancione esalta la sua chioma rossa e si riflette sulla sua pelle umida, che ci fa immaginare che abbia appena terminato un bagno.

Ricordiamo che Nami è uno dei primissimi membri della ciurma di Luffy , sebbene inizialmente faccia il doppio gioco. La ragazza è una cartografa e fa quindi da guida ai nostri protagonisti. Nel corso della serie appare in varie versioni, ma certamente una delle più iconiche è quella con il bikini e i jeans.

Nel 2025 potremo tornare a vedere le avventure di Cappello di Paglia e della sua ciurma nella serie TV live action di One Piece . L'attesa potrebbe essere ancora lunga, però, quindi è bene distrarsi con altre opere dedicate ai personaggi di Oda, compresi i cosplay. Ad esempio possiamo ammirare il cosplay di Nami realizzato da morticia_cos_ .

morticia_cos_ ci propone il proprio cosplay di Nami da One Piece che luccica al tramonto con la pelle umida, probabilmente bagnata da un tuffo in mare lungo la spiaggia tropicale.

Xbox Game Pass Ultimate in sconto su Instant Gaming nel giorno del Black Friday

L'Australia vieta i social media ai minori: è il primo paese a farlo, ma in Italia c…

Grazie per esserti registrato!

Segnalazione Errore

Nami nel cosplay di morticia_cos_ da One Piece luccica al tramonto con la pelle umida per un bagno in mare