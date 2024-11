Warhammer 40.000: Space Marine 2, la patch 5.0 aggiungerà il supporto a PS5 Pro, FSR3 e nuovi contenuti

Gli sviluppatori di Saber Interactive hanno presentato le novità in arrivo con la patch 5.0 di Warhammer: Space Marine 2 in programma per la prima metà di dicembre, che aggiunge il supporto nativo a PS5 Pro e nuovi contenuti per tutti i giocatori.

Partendo dalle novità relative a PS5 Pro, la versione Enhanced offrirà i classici due preset Quality e Performance, ma potenziati. La modalità Quality ha il framerate bloccato a 30 fps con una risoluzione dinamica che va dai 1080p ai 2160p con upscaling tramite PSSR. In confronto, su PS5 base la risoluzione nativa oscilla tra 1080p e 1440p, con upscling in 4K tramite FSR.

Per quanto riguarda la modalità Performance, offrirà 60 fps con risoluzione 1080p - 1440p con upscaling in 4K tramite PSSR. Parliamo di un sostanziale balzo rispetto ai 720p - 1080p della versione PS5, almeno sulla carta. Chiaramente saranno necessari dei test approfonditi quando la patch sarà disponibile per avere un quadro generale delle migliorie apportate sulla console di metà generazione di Sony.