Warhammer 40.000: Space Marine 2 ha raggiunto un nuovo, straordinario traguardo

"Cinque milioni di Space Marine si sono aggiunti ai nostri ranghi per spazzare via gli Xeno e le forze del Chaos!", si legge nell'ultimo post del team di sviluppo, pubblicato in occasione dell'arrivo della quinta patch, che introduce anche il supporto a PS5 Pro .

Arrivano anche i riconoscimenti

In attesa di capire se gli sviluppatori di Warhammer 40.000: Space Marine 2 stiano già lavorando a un'espansione o un sequel, sono arrivati alcuni importanti riconoscimenti per il tanto atteso nuovo capitolo della saga, che concorre ai The Game Awards nelle categorie Best Multiplayer e Best Action Game, nonché agli Steam Awards nella categoria Game of the Year.

Il gioco meriterebbe senz'altro di portarsi a casa qualche premio, visto che è riuscito nel non semplice compito di prendere l'esperienza dell'originale Space Marine e migliorarla sotto ogni singolo aspetto, consegnandoci il sequel che abbiamo atteso per tredici anni.

