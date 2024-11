Elon Musk prepara il debutto dell'app xAI: la sfida a OpenAI si intensifica

L'intelligenza artificiale di Elon Musk si prepara a una nuova svolta. Dopo il lancio del chatbot Grok attraverso la piattaforma X, precedentemente conosciuta come Twitter, xAI è pronta a fare il passo successivo: introdurre un'applicazione autonoma per sfidare giganti come OpenAI e Google nel mercato sempre più competitivo dei chatbot. Secondo un recente report del Wall Street Journal, l'app potrebbe essere disponibile già da dicembre, segnando un significativo cambio di strategia per il team di Musk.