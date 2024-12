I voti di Edge premiano Indiana Jones e S.T.A.L.K.E.R. 2 ma stroncano Microsoft Flight Simulator 2024

Come da tradizione, arriva il nuovo numero di Edge ed emergono online i voti delle recensioni contenute in questa edizione, che come spesso accade faranno parecchio discutere soprattutto per un titolo in particolare: come possiamo vedere, arrivano delle ottime valutazioni per Indiana Jones e l'Antico Cerchio e S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ma stupisce alquanto la netta stroncatura di Microsoft Flight Simulator 2024.

Ci sono anche altre valutazioni che sicuramente meritano attenzione, ma sicuramente sono queste quelle che risaltano maggiormente, e in particolare il netto "4" assegnato a Microsoft Flight Simulator 2024, che non può non essere definito come un voto controverso.

È evidente che, trattandosi di una rivista cartacea, Edge si è trovata con un periodo di tempo ben definito per scrivere la recensione ed è probabilmente incappata nei noti problemi tecnici del lancio, anche se senza leggere il testo si va per supposizioni.