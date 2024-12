Il cosplay della maga Ubel da Frieren – Oltre la fine del viaggio di rynna non teme rivali

Dopo il grandissimo successo riscosso quest'anno, una seconda stagione dell'anime di Frieren - Oltre la fine del viaggio è già stata confermata e ora non resta che scoprire quando andrà in onda. Per ingannare l'attesa vi proponiamo il coplay di Ubel realizzato da rynna.

Ubel ci viene presentata come una maga dal carattere astuto ed enigmatico, che non esita a uccidere quando necessario. Altrettanto oscuri sono i suoi poteri e abilità, ben superiori a quelli dei suoi colleghi di pari rango. Ad esempio, è in grado di copiare e utilizzare le magie di altri stregoni senza comprenderne il funzionamento, semplicemente provando empatia nei loro confronti. Inoltre, è in grado di distruggere materiali apparentemente indistruttibili con un semplice incantesimo di lacerazione tramite il suo raro talento di trasformare in realtà l'immaginazione.