GTA 6 sembra puntare ancora all'uscita nel 2025 nei piani di Rockstar Games

Nonostante le tante voci che vedono probabile un posticipo al prossimo anno, sembra proprio che Rockstar Games punti ancora all'uscita nel 2025 per GTA 6, in base anche a quanto riferito dalla compagnia stessa attraverso una campagna di reclutamento di personale su LinkedIn.

Ovviamente non può essere presa come una comunicazione ufficiale, ma quantomeno l'intenzione sembra proprio di mantenere l'idea dell'uscita nel 2025 come punto di riferimento per Rockstar Games, come d'altra parte era stato già comunicato in precedenza dal team e dal publisher Take-Two, sebbene non ci sia ancora una data precisa.

L'indizio di oggi arriva da una serie di messaggi pubblicati su LinkedIn da Eilidh MacInnes, Talent Acquisition Specialist, per cercare nuovo personale da aggiungere al team che sta lavorando a GTA 6.