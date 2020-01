Kentucky Route Zero, data d'uscita ufficiale dell'ultimo atto e della versione console svelata

Il quinto e ultimo atto di Kentucky Route Zero, nonché la versione console, hanno una data d'uscita ufficiale: il 28 gennaio 2020. A brevissimo quindi, potremo portare a termine quello che nei suoi primi quattro atti si è rivelato essere un capolavoro assoluto: un'avventura grafica visionaria in low-poly di raro fascino e bellezza.



La versione console di Kentucky Route Zero, chiamata TV Edition, uscirà per PS4, Xbox One e Nintendo Switch, pubblicata da Annapurna Interactive. Su PC invece, nonostante sia stato rilasciato in capitoli separati, il gioco sarà acquistabile come un'unica stagione su Steam.



Pensate che il primo episodio di Kentucky Route Zero fu rilasciato nel 2013. Cardboard Computer ha sempre mantenuto un profilo bassissimo sull'uscita dei capitoli successivi, di cui ha parlato apertamente solo quando erano sostanzialmente pronti, proprio come fatto con il quinto atto.