Xbox Series X, un tweet fa il punto sulla sua potenza

Un tweet ha fatto il punto sulla potenza di Xbox Series X, facendo capire allo stesso tempo quanto la tecnologia si sia evoluta negli ultimi anni. Stando alle indiscrezioni, Xbox Series X avrà una potenza computazionale di 12 teraFLOPS. Per molti giocatori ciò significa poco in termini pratici, ma per gli appassionati di tecnologia di lunga data, come l'Head of Product Marketing di HTC Vive Shen Ye, è un traguardo eccezionale, considerando che stiamo parlando di hardware a basso costo per utenti privati.



Shen Ye ha quindi voluto sottolineare con un tweet quanta strada abbia fatto il settore negli ultimi anni annunciando una console come Xbox Series X da 12 teraFLOPS, sottolineando come vent'anni fa esistessero già macchine da 12,3 teraFLOPS, ma costosissime e ovviamente non destinate al consumatore comune.



Shen Ye: Si dice che l'Xbox di nuova generazione abbia 12 teraFLOPS di potenza computazionale.

IBM ASCI White, il più veloce super computer di 20 anni fa, aveva delle performance teoriche di 12,3 teraFLOPS.

Costava 110 milioni di dollari, pesava 106 tonnellate e cosumava 6 MW di potenza (la metà solo per il raffreddamento).

The next gen Xbox is rumoured to have 12 TeraFlops of computing power.



IBM ASCI White, the fastest super computer 20 years ago, had a theoretical performance of 12.3 TFlops.

It cost $110m, weighted 106 tons, and consumed 6 MW of power (half just for cooling). — Shen Ye (@shen) January 3, 2020