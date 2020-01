Assassin's Creed Ragnarok: i leak di GameStop Italia erano molto probabilmente falsi

I leak di GameStop Italia riguardanti Assassin's Creed Ragnarok dovrebbero essere dei falsi. Nella notte alcuni utenti di Reddit hanno analizzato attentamente l'immagine e interrogato il leaker, scoprendo che dovrebbe aver utilizzato il layout della pagina di Watch Dogs Legion per creare un fotomontaggio.





La speranza sembra essere durata poco: sembra proprio che le notizie riguardanti Assassin's Creed Ragnarok e la mitologica Mjolnir Edition fossero false. Dopo che l'immagine ha fatto il giro del mondo, nella notte emersi dei dettagli che hanno messo in discussione la veridicità dell'immagine.



Innanzitutto il codice col quale era catalogata la Mjolnir Edition di Assassin's Creed Ragnarok, la fantomatica edizione da collezionisti del nuovo capitolo della serie di Ubisoft, era identico a quello con il quale è classificata la Resistance Edition di Watch Dogs Legion. Da questo dettaglio si è cominciato a sospettare dell'autore del post. Messo alle strette, l'autore non è riuscito a fornire ulteriori prove della veridicità del suo leak, come per esempio l'indirizzo al quale avrebbe trovato la pagina incriminata.



Quando le domande si sono fatte troppo insistenti, il "leaker" si è dato alla macchia, lasciandoci col forte sospetto che l'immagine incriminata sia un semplice fotomontaggio.