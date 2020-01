Metroid Prime 4: il lead designer di Donkey Kong Country Returns è tornato ai Retro Studios

Stephen Dupree, il lead designer di Donkey Kong Country Returns e Mario Kart 7 per Nintendo DS, è tornato ai Retro Studios dopo averli abbandonati nel 2017. Il suo ruolo, con ogni probabilità, sarà quello di aiutare il team con lo sviluppo di Metroid Prime 4 e degli altri progetti ancora in cantiere.



Dopo due anni di lontananza, passati lavorando con Playful Corp alla creazione del platform New Super Lucky's Tale. Stephen Dupree è tornato ai Retro Studios, lo storico sviluppatore texano responsabile di giochi quali la serie di Metroid Prime e Donkey Kong Country Returns. Nella sua precedente esperienza Dupree aveva contribuito alla creazione di Donkey Kong Country Returns per Wii e Mario Kart 7 per Nintendo 3DS.



Nonostante non si sappiano dettagli sul suo ritorno, Dupree aiuterà molto probabilmente lo studio texano nello sviluppo di Metroid Prime 4, gioco annunciato da Nintendo e poi resettato nel 2019. Lo studio, infatti, stava cercando personale per il progetto, oltre ad aver assunto un ex creatore dei personaggi di Halo.