Super Meat Boy può circoncidersi o meno a seconda delle circostanze

Super Meat Boy sembra possa circoncidersi o meno a seconda delle circostanze. Creando un paradosso simile a quello del gatto di Schrodinger. Questa curiosa notizia è emersa recentemente su Twitter grazie ad un folle scambio di battute tra i creatori del gioco e alcuni loro fan.





Meatboy can circumcise and uncircumcise himself at will. So the answer is both, it's like Schrodinger's foreskin. You wonderful freaks. https://t.co/308OwgOCaS