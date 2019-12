The Witcher serie Netflix, Anya Chalotra sesso senza controfigure, ecco perché

Anya Chalotra, la Yennefer della serie Netflix di The Witcher, non ha voluto controfigure per le scene di sesso, a parte la prima. Il motivo? Stando alle sue parole, non si sentiva a suo agio a vedere qualcun altro nei panni di Yennefer.



Chalotra: "L'ho utilizzata solo per la prima scena di sesso. Perché mi sono resa conto guardandola che non mi sentivo a mio agio a vedere un'altra nei panni di Yennefer, perché è sempre recitare, no?"



Chalotra ha continuato affermando che guardare quella scena è stata davvero dura e che alla fine le scene in cui Yennefer appare nuda servono comunque a sviluppare il personaggio, quindi non ha più voluto affidarle alla stuntman, che di suo si è limitata a prendere il suo posto durante le scene d'azione.



Per il resto vi ricordiamo che la serie Netflix di The Witcher è stata un grande successo di pubblico e che è già stata confermata la seconda stagione, di cui forniremo i dettagli nel corso dell'anno. Se vi interessa vederla dovete ovviamente essere abbonati a Netflix.